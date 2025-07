Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte entwenden Wohnwagen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Heinrich-Hertz-Straße;

Tatzeit: zwischen 20.06.2025 und 30.06.2025;

Einen Wohnanhänger entwendet haben bislang unbekannte Täter an der Heinrich-Hertz-Straße in Bocholt. Der Wohnwagen der Marke Fendt 550 wurde am 20.06.2025 auf einem dortigen Firmengelände abgestellt. Gestern stellte der Eigentümer den Diebstahl fest. Der Wert des Wohnwagens wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell