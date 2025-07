Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Kalterweg;

Tatzeit: zwischen 27.06.2025, 16.30 Uhr, und 28.06.2025, 11.00 Uhr;

Einen grauen Mercedes-Benz zerkratzt hat ein bislang Unbekannter in Stadtlohn. Das Auto stand auf einem Anwohnerparkplatz an der Straße Kalterweg. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen beschädigte der Täter das Fahrzeug an der vorderen und hinteren Beifahrertür und verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell