Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei beschlagnahmt Motorrad und Führerschein

Recklinghausen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Bahnhofstraße fiel einer Streife ein Motorradfahrer auf. Am Montagnachmittag standen die Einsatzkräfte an einer Ampel im Bereich der Schulstraße. Gegen 16:50 Uhr wurden sie auf einen Mann aufmerksam, der mit seinem Kraftrad über Rot fuhr. An der Ampel warteten schon mehrere Autofahrer, die der Motorradfahrer überholte. Auch eine Fußgängerin, die die Straße bei grünem Licht überqueren wollte, musste warten. Als die Streife den Fahrzeugführer anhalten und kontrollieren wollte, fuhr er mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Berliner Platz davon. Dabei überholte er erneut mehrere Fahrzeuge und missachtete nochmals eine rote Ampel. An der Einmündung zur Ilandstraße musste der Motorradfahrer schließlich verkehrsbedingt anhalten, weil Fußgänger die Straße querten. Die Streife konnten den Mann stellen und kontrollieren. Aufgrund des Fahrverhaltens des 32-Jährigern aus Castrop-Rauxel ergab sich der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Eine entsprechende Anzeige wurde geschrieben. Fahrzeug und Führerschein wurden durch die Polizei beschlagnahmt.

