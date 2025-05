Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter brachen am Montagvormittag zwei Wohnungen in einem Wohnhaus an der Bergstraße auf. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Beute und flüchteten mit Schmuck und Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Als Beute nahmen die Täter Schmuck und Bargeld mit.

Datteln

In der Nacht zu Montag warfen unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Kiosk mit einem Gullydeckel ein. Eine Zeugin hatte den Einbruch beobachtet. Demnach verschafften sich die Täter gegen 4 Uhr Zutritt zum Ladenlokal an der Gertrudenstraße. Die Täter nahmen die Kasse samt Bargeld und Zigaretten mit. Anschließend flüchteten sie. Die Zeugin konnte lediglich drei dunkel gekleidete Männer erkennen.

Marl

Mit Schmuck, Bargeld und Uhren flüchteten Einbrecher aus einer Doppelhaushälfte. Zwischen Samstagmittag und Samstagabend brachen die unbekannten Täter über die Terrassentür in die Wohnräume an der Brassertstraße ein. In erster Linie durchsuchten sie das Wohnzimmer und das Schlafzimmer.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell