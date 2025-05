LPI-NDH: Spiegel abgefahren - Täter ermittelt

Mühlhausen (ots) - Bislang Unbekannte drangen rechtswidrig in drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Körnerschen Straße ein. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise gewaltsam Zugang zu den Abteilen in einem Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 07.40 Uhr. Die Diebe entwendeten Lebensmittel, Getränke und Schlafsäcke. An den Kellerverschlägen ...

mehr