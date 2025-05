Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto und Motorrad kollidieren

Nordhausen (ots)

In der Hauptstraße kam es am Montagmorgen gegen 10 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Skoda und einem Motorrad. Beim Ausparken kam es zu dem Zusammenstoß mit dem im Längsverkehr befindlichen Zweirad. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Klinikum behandelt werden mussten. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

