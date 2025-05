LPI-NDH: Schmierereien in Bushaltestelle

Auleben (ots) - Am Sonntag, zwischen 11 Uhr und 15.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Fahrzeugs. Der Dacia befand sich zum genannten Zeitpunkt in der Straße der Einheit. Es entstand ein Sachschaden von vierstelligen Geldwert. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0126798 ...

mehr