Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen - eine Person verletzt

Bad Langensalza (ots)

In der Kirchheilinger beabsichtigte am Montag, gegen 06.40 Uhr, der Fahrer eines Golfs in eine Grundstückseinfahrt einzufahren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen Auto. Ein weiteres Fahrzeug im Gegenverkehr fuhr ebenfalls auf den Vorausfahrwenden auf. Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Eine Insassin der beteiligten Fahrzeuge wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Klinikum zur medizinischen Behandlung gebracht. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich.

