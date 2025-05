Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hungrige und durstige Diebe - Zeugen gesucht!

Mühlhausen (ots)

Bislang Unbekannte drangen rechtswidrig in drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Körnerschen Straße ein. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise gewaltsam Zugang zu den Abteilen in einem Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 07.40 Uhr. Die Diebe entwendeten Lebensmittel, Getränke und Schlafsäcke. An den Kellerverschlägen entstand ein geringer Sachschaden.

Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich sichern Spuren und bitten um Zeugenhinweise. Wer Informationen zum Tathergang hat oder Personen beobachten konnte, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen, wird gebeten, sich unter der Tel. 03601/4510 in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0127173

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell