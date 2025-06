POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Dürerstraße; Tatzeit: zwischen 27.06.2025, 18.30 Uhr, und 29.06.2025, 20.15 Uhr; In einen Rohbau eingebrochen sind unbekannte Täter an der Dürerstraße in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes gewaltsam Zutritt in den verschlossenen Bau. In den Räumlichkeiten beschädigten sie einen bereits installierten Kamin. Ob etwas entwendet wurde, stand ...

mehr