POL-BOR: Bocholt - In Rohbau eingebrochen

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Tungerloh-Capellen; Tatzeit: 29.06.2025, zwischen 12.00 Uhr und 18.30 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Tungerloh-Capellen in Gescher. Am Sonntag zwischen 12.00 Uhr und 18.30 Uhr machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Sie durchwühlten das gesamte Haus und ...

