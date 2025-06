Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Estern - Pedelec Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher-Estern, Immingfeldweg;

Unfallzeit: 29.06.2025, 19.20 Uhr;

Bei einem Alleinunfall mit einem Pedelec hat sich ein 66-Jähriger aus Gescher schwer verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Pedelec am Sonntagabend den Immingfeldweg aus Gescher-Estern kommend in Richtung Stadtlohn, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Durch den Sturz setzte die persönliche Smartwatch des Verletzten einen Notruf bei der Kreisleitstelle ab, wodurch die Rettungskette umgehend in Gang gesetzt wurde. Zwei bislang unbekannte Radfahrer, die zufällig vorbeikamen, leisteten Erste Hilfe und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Gestürzten. Als die Polizei am Unfallort eintraf, hatten sich die Helfer bereits entfernt. Die beiden Radfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahaus zu melden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 66-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

