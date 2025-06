Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Zweifamilienhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Schultenrott;

Tatzeit: 29.06.2025, zwischen 15.45 Uhr und 16.28 Uhr;

In ein Zweifamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Schultenrott in Gescher. Die Einbrecher betraten am Sonntagnachmittag beide Wohnungen. Sie brachen im Erdgeschoss gewaltsam eine Terassentür auf und gelangten so in das Innere des Objekts. Über den Hausflur gingen die Täter auch zu den Räumlichkeiten im Obergeschoss. Die Unbekannten durchwühlten beide Wohnungen und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Kurz bevor die Geschädigten das Haus verlassen wollten, klingelte eine männliche Person an der Haustür und bat um Wasser. Es besteht der Verdacht, dass der Mann das Gebäude möglicherweise ausspähen wollte und mit dem Einbruch in Zusammenhang steht. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Dunkle Hautfarbe und zurück gegelte Haare. Er trug ein weißes Poloshirt, weiße Lederschuhe und eine schicke Jogginghose / Chino-Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

