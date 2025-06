Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kupferdiebe in die Flucht geschlagen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Nordesch;

Tatzeit: 28.06.2025, 04.30 Uhr;

Kupferdiebe in die Flucht geschlagen hat eine Zeugin an der Straße Nordesch in Borken. Die Frau wurde am frühen Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sah sie zwei Personen, die sich an dem Regenfallrohr eines Einfamilienhauses zu schaffen machten. Als sie die Täter laut ansprach, flüchteten diese ohne Beute auf Pedelecs in Richtung Königsberger Straße. Die Diebe wurden wie folgt beschrieben: Beide hatten eine normale Statur und waren etwa 1,8 Meter groß. Sie trugen dunkle Kleidung und hatten Kapuzen über den Kopf gezogen. Beide Pedelecs hatten die Akkus unter dem Gepäckträger angebracht.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell