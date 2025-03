Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/ BAB 656: Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet dann zu Fuß - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/ BAB 656 (ots)

Um kurz vor 22 Uhr befuhr am Samstag ein bislang unbekannter Mann mit einem BMW am Autobahnkreuz Heidelberg den Kreisel von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Darmstadt. Mutmaßlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen die linke Leitplanke. Durch den Unfall wurde der Reifen vorne links abgerissen. Dadurch konnte das Fahrzeug nicht mehr weiterfahren. Mehrere Verkehrsteilnehmende hielten an und erkundigten sich nach dem Befinden des Fahrers. Dieser lehnte jede Hilfe ab und verließ in der Folge zu Fuß die Unfallstelle. Dabei ließ er sein Fahrzeug einfach zurück. Der Schaden am BMW wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Verkehrsgruppe Bundesautobahn des Verkehrsdienstes Mannheim ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 47093-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell