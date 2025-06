Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - In Gesamtschule eingebrochen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Büssingstraße;

Tatzeit: zwischen 27.06.2025, 18.30, und 28.06.2025, 17.00 Uhr;

Zwei Bürotüren aufgebrochen und die Räume durchwühlt haben bislang unbekannte Täter in der Gesamtschule an der Büssingstraße in Rhede. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Samstagabend. Wie die Täter in das Gebäude kamen, steht derzeit noch nicht fest. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese während einer Veranstaltung am Freitagabend sich unbemerkt in das Gebäude schlichen und sich dort haben einschließen lassen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ebenfalls noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

