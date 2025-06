POL-BOR: Stadtlohn - Unbekannte brechen sechs Transporter auf

Borken (ots) - Tatort: Borken, Nordesch; Tatzeit: 28.06.2025, 04.30 Uhr; Kupferdiebe in die Flucht geschlagen hat eine Zeugin an der Straße Nordesch in Borken. Die Frau wurde am frühen Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sah sie zwei Personen, die sich an dem Regenfallrohr eines Einfamilienhauses zu schaffen machten. Als sie die Täter laut ansprach, ...

