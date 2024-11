Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gefährliche Hundeköder im Bereich Koblenz-Metternich - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Seit geraumer Zeit häufen sich im Bereich Metternich die Funde gefährlicher Hundeköder, die unter Umständen durch beigefügte Drähte zu schweren Verletzungen bei den Tieren führen können. Der Polizei liegen derzeit Informationen vor, wonach die Köder in den Bereichen Johannesstraße, Pollenfeldweg, Trierer Straße und Bubenheimer Weg zu nicht bekannten Zeiten ausgelegt worden sind. Diese sind oftmals durch Laubansammlungen auf dem Boden nicht sofort erkennbar. Die Polizei richtet einen entsprechenden Appell an Hundehalter, beim Spaziergang mit den Hunden erhöhte Vorsicht walten zu lassen. Funde, Hinweise auf verunreinigte Köder oder verdächtige Wahrnehmungen können jederzeit der Polizei mitgeteilt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Auslegungen im Bereich Metternich geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion 2 in Metternich unter 0261 103-2911 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell