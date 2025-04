Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Fensterscheiben an Schule beschädigt (08.04.2025)

Spaichingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag zwei Fenster an einer Schule in der Martin-Luther-Straße beschädigt.

Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr, warfen Unbekannte Gegenstände gegen Fenster eines Schulungsraums im ersten Obergeschoss. An beiden Scheiben entstanden Beschädigungen, hielten dem Aufprall jedoch stand.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell