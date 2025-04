Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Autofahrer schlägt zu (04.04.2025)

Bad Dürrheim - B 33 (ots)

Die Bundesstraße 33 zwischen Bad Dürrheim und VS-Villingen ist am Freitagnachmittag, gegen 17:30 Uhr Ort einer Körperverletzung geworden. Zuvor hatte ein 81-Jähriger an der Abfahrt zur Ortschaft Marbach seine Fahrt verzögert um mehreren Linksabbiegern die Durchfahrt zu ermöglichen. Dieser Umstand missfiel einem dahinterfahrenden 50-Jährigen. Als beide wenige Augenblicke später an der Einmündung zur B 27 nebeneinander zum Stehen kamen, stieg er aus, öffnete die Tür am Auto des Seniors und schlug fünf bis sechs Mal auf ihn ein. Anschließend fuhr er davon. Ein zufällig anwesender Rettungswagen brachte den Leichtverletzten ins Krankenhaus. Durch Zeugenaussagen konnte man den 50-Jährigen an der Wohnanschrift antreffen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

