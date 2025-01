Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Moers (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Montag, 5.20 Uhr, verübten Unbekannte einen Einbruch in einen Discounter an der Nieper Straße.

Aus dem Lagerraum stahlen die Täter Kaffee, Schokolade und Non-Food-Artikel. Die Kriminalpolizei prüft, ob noch weitere Waren entwendet wurden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250127-0900)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell