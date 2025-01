Moers (ots) - Am Sonntag zwischen 19.10 und 19.18 Uhr versuchte ein 46-Jähriger in einen Dienstraum eines Seniorenheims an der Wittefeldstraße einzubrechen. Mitarbeiter hörten ungewöhnliche Geräusche. Als sie nachschauen wollten, nahmen sie einen Türknall wahr und sahen, wie der Moerser Richtung Ausgang lief. Sie konfrontierten den Moerser mit der Tat und riefen die Polizei. Beamte stellten an der Tür des ...

mehr