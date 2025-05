Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Rauchentwicklung aus einer stillgelegten Bunkeranlage - Folge war ein Zeit- und materialintensiver Feuerwehreinsatz

Bonn (ots)

Bonn-Dransdorf, Siemensstraße, 20.05.2025, 16:25 Uhr Am heutigen Dienstagnachmittag wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine unklare Rauchentwicklung im Bereich eines Hochbunkers an der Siemensstraße gemeldet. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten die Meldung. Aus mehreren Öffnungen der Bunkeranlage, unter anderem aus einer verschlossenen Gittertüre, drang leichter Brandrauch. Um die Einsatzstelle weiter erkunden zu können wurde die Türe gewaltsam geöffnet. Aufgrund der unbekannten baulichen Situation des Objektes wurde umgehend die Alarmstufe erhöht. Vor Ort stellte sich schnell heraus das es sich bei diesem Hochbunker um eine sehr weitläufige, mehrgeschossige Bunkeranlage handelt. Objektpläne standen der Einsatzleitung nicht zur Verfügung. Um den Brandherd zu lokalisieren wurden mehrere Trupps unter speziellen Atemschutzgeräten eingesetzt die eine deutlich längere Einsatzdauer gewährleisten. Im weiteren Verlauf wurde der Bunker über einen zweiten Eingang, durch zusätzliche Atemschutztrupps erkundet. Aufgrund des baulichen Zustand waren die Einsatzkräfte diversen Gefahrenstellen bei der Erkundung ausgesetzt. Zur Entrauchung wurden an den Eingängen Lüfter eingesetzt. Nach ca. 4,5 h war unter einem hohen Kräfte- und Materialeinsatz die komplette Bunkeranlage kontrolliert. Die Ursache der Rauchentwicklung konnte trotz Einsatz von mehreren Wärmebildkameras nicht gefunden werden. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Siemensstraße von der Polizei und Ordnungsamt für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die verwaiste Feuerwache 1 wurde durch die Löscheinheit Bonn-Mitte für weitere Einsätze besetzt. Rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden an der Einsatzstelle eingesetzt. Neben dem Führungs- und Rettungsdienst war die Feuerwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten Dransdorf, Endenich und Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell