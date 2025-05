LPI-NDH: Schwergewicht mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Ebeleben (ots) - Von dem Parkplatz eines Supermarktes in der Sondershäuser Straße wurde am Mittwochabend ein Moped gegen 17.30 Uhr entwendet. Der unbekannte Täter bereicherte sich in rechtswidriger Absicht an dem Kleinkraftrad und entfernte sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und fahnden nach dem Fahrzeug und dem Täter. In dem ...

