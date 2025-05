Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung führt zu nächtlichen Einsatz der Feuerwehr und Polizei

Niedergebra (ots)

Am Donnerstag wurden gegen Feuerwehr, Rettung und Polizei in die Bahnhofstraße gerufen. In einem Unternehmen kam es zu einer unklaren Rauchentwicklung. Die Mitarbeiter konnten sich eigenständig aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass der Rauch durch eine Maschine verursacht wurde. Diese wurde heruntergekühlt, sodass kein nennenswerter Schaden entstand.

