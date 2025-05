Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustellencontainer geplündert

Reiser (ots)

Auf bislang ungeklärte Art und Weise verschafften sich Diebe gewaltsam Zugang zu einem Baustellencontainer in der Nähe einer Brücke nahe der Ortslage Reiser. Nach bisherigen Ermittlungen erlangten die Unbekannten in einem Zeitraum von Montag, den 9. Mai, bis Mittwoch, den 21. Mai,09.45 Uhr, Zutritt zum Containerinneren. Die Täter entwendeten einen Akkuschlagschrauber der Marke Makita und eine Handkreissäge sowie Bohrmaschine der Marke Hilti. Die Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Am Container entstand ein geringer Sachschaden.

Wer Hinweis zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. Auch wer Personen kennt, die genannte Gegenstände zum Kauf anbieten, wird gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Aktenzeichen: 0129907

