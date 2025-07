Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Radler - 15-Jähriger verletzt (03.07.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen davongekommen ist ein Junge bei einem Unfall auf der Einmündung Adam-Opel-Straße / Zeppelinstraße am Donnerstagvormittag. Der 15-Jährige war auf dem Radweg der Zeppelinstraße in Richtung Rielasingen unterwegs. An der Einmündung zur Adam-Opel-Straße querte er die Straße über die Radwegefurt. Ein auf die Zeppelinstraße abbiegender 49-jähriger Fiatfahrer übersah den vorfahrtsberechtigten Bub und erfasst ihn. Dabei verletzte sich der 15-Jährige am Arm. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 1.200 Euro.

