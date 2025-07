Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Möggingen, Lkr. Konstanz) Flächenbrand auf Stoppelfeld durch Funkenflug (05.07.2025)

Radolfzell-Möggingen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es kurz nach 17 Uhr zu einem größeren Flächenbrand zw. Radolfzell und Möggingen entlang der K6167 auf einem abgeernteten Getreidefeld. In einer Grillstelle brannte ein Feuer, durch starke Winde kam es zum Funkenflug, was zu einem Feuer auf dem mehrere Meter entfernten Feld führte. Das Feuer verbrannte Stoppeln in der Größenordnung von ca. 300 x 50 Meter. Der Feuerwehr Radolfzell gelang es, ein weiteres Ausbreiten zu verhindern und das Feld abzulöschen, parallel konnte ein Landwirt durch Umackern der Stoppeln ein Ausbreiten mitverhindern. Es kam zu keinem Sachschaden. Aus gegebenen Anlass wird aktuell aufgrund der Trockenheit auf die erhöhte Brandgefahr hingewiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell