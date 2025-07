Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Auseinandersetzung mit Messer sorgt für eine verletzte Person - Zeugenaufruf (05.07.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 02.30 Uhr in der Schwenninger Innenstadt im Bereich des Bahnhofes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Person erlitt durch einen Stich mit einem Klappmesser in den Oberschenkel Verletzungen. Der vermeintliche Messerstecher sowie ein weiterer Täter konnten zunächst unerkannt flüchten. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei einen der tatbeteiligten Personen festzunehmen, bei welchem auch das Messer festgestellt werden konnte. Zur genauen Klärung des Tatablaufes benötigt die Polizei Schwenningen weitere Hinweise. Zeugen, welche die Tat wahrnahmen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen unter 07720/85000 in Verbindung zu setzen.

