POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Sturz auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße verletzt (05.07.2025)

Konstanz, B33 (ots) - Mehrere Verkehrsteilnehmer sind am Sonntagmittag durch eine Falschfahrerin auf der Bundesstraße 33 kurz vor Konstanz gefährdet worden. Gegen 13.30 Uhr bog eine 78-Jährige mit einem VW Up von der Westtangente kommend an der Einmündung zur B33 zunächst nach rechts in Richtung Reichenau ab. Kurz darauf hielt sie an, wendete und fuhr auf der ...

mehr