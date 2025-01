Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zeugenaufruf - Unbekannte legen Steine auf die Gleise in Barnten

Hannover (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:15 Uhr kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr an der Bahnüberquerung in der Glückaufstraße in Barnten zwischen Nordstemmen und Sarstedt. Eine durchfahrende S-Bahn überfuhr dort die von unbekannten Personen auf die Gleise gelegten Steine und leitete eine Schnellbremsung ein. Zunächst konnte ein Personenunfall nicht ausgeschlossen werden.

Einsatzkräfte der Landespolizei, Feuerwehr und Bundespolizei suchten den kilometerlangen Gleisbereich fußläufig und mittels zweier Drohnen großflächig, jedoch ohne Ergebnis ab. Bei einer genaueren Überprüfung der Schienenanlage an der Bahnüberquerung konnten die Beamten anschließend Steinmehl auf den Gleisköpfen feststellen. Nach aktuellen Erkenntnissen haben unbekannte Personen die Steine vorsätzlich auf die Gleise gelegt. An der S-Bahn entstanden beim Überrollen mehrere Schäden an den Radreifen. Der Zug musste rund 1 ½ Stunden später nach Abschluss der Maßnahmen und Freigabe der Strecke am Zugendhalt in Hannover ausgesetzt und untersucht werden. Die rund 150 Reisenden blieben unverletzt. Es entstanden erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu verdächtigen Personen geben können, sich an die Bundespolizeiinspektion Hannover unter 0511/303650 zu wenden.

Die Bundespolizei warnt vor dem Auflegen von Gegenständen auf den Gleisen. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen ist jede Aktion potenziell lebensgefährlich und kann unter Umständen auch zu zivilrechtlichen Schadenansprüchen führen. Darüber hinaus ist die Geschwindigkeit von herannahenden Zügen oft nur sehr schwer einzuschätzen. Selbst beim Erkennen durch den Lokführer ist der Bremsweg in der Regel mehrere hundert oder mehrere tausend Meter lang.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell