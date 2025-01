Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Kooperationsstreife nimmt gesuchten Straftäter fest: 17 Monate Freiheitsstrafe

Hannover (ots)

Im Hauptbahnhof Hannover gelang es den Beamten der gemeinsamen Kooperationsstreife zwischen Landespolizei, dem Ordnungsamt der Stadt Hannover und der Bundespolizei am Samstag einen gesuchten Straftäter im Personentunnel festzunehmen. Der 38-jährige Mann war den Beamten im Hauptbahnhof aufgefallen und wurde einer Personenkontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Identitätsprüfung konnten mehrere offene Haftbefehle im Fahndungssystem festgestellt werden. Seitens der Justiz führten diverse Strafverfahren aus 2023 und 2024 wegen Körperverletzungsdelikten sowie Widerstände und tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte zu einer Verurteilung des Mannes. Eine Bewährungsstrafe wurde widerrufen. Da sich der 38-Jährige nicht zum Antritt seiner rechtskräftigen Haftstrafe stellte, fahndete die Justiz mittels zweier Haftbefehle nach ihm. Insgesamt hatte der Mann eine Gesamtfreiheitsstrafe von 17 Monaten zu verbüßen.

Die Beamten eröffneten dem Mann die Festnahme zur Strafvollstreckung und führten ihn der Bundespolizeidienststelle zu. Nach Anforderung der Haftbefehle und Abschluss aller Maßnahmen wurde er in die Zuständigkeit einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die gemeinsame Kooperationsstreife der Partnerbehörden wird an sechs Tagen in der Woche, teilweise mehrmals täglich durchgeführt. Dank der verbindlichen Termine setzen die Partner mehr Beamte im öffentlichen Raum des Bahnhofsumfeldes ein, was auch die für den Bürger spürbare Präsenz erhöht. Zusätzlich können trotz unterschiedlicher Zuständigkeiten Maßnahmen durchgeführt und unter anderem auch die Fahndung nach Straftätern intensiviert werden.

