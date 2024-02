Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Betrunkene verbeult Auto

Eine Frau schlägt mit Bierflaschen auf Auto ein

Ulm (ots)

Um 18.15 Uhr musste am Freitag die Polizei in der Biberacher Straße tätig werden. Zeugen teilten mit, dass eine Frau ohne Schuhe durch die Gegend läuft und auf ein Auto einschlägt. Beim Eintreffen der Polizei war die 56-Jährige nicht mehr auf der Straße unterwegs. Es konnte allerdings ein Hyundai mit diversen Beschädigungen festgestellt werden. Die Beschuldigte wurde dann von der Polizei in ihrer Wohnung angetroffen. Die Beamten stellten fest, dass die Frau deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf 500 Euro. Die 56-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen.

+++++++++++++++++++++ 0220489

