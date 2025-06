Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: sicher.mobil.leben - Kinder im Blick

Hochsauerlandkreis (ots)

Verkehrssicherheit rettet Leben! Deshalb hat sich auch die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis heute an der bundesweiten Verkehrsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" beteiligt. An Kindergärten, Schulen und auf den Wegen dorthin hat die Polizei ganz gezielt kontrolliert und präventive Gespräche geführt. Wertvolle Tipps und Hinweise zur Verkehrssicherheit schärfen das Bewusstsein und führen zu mehr Verständnis und gegenseitiger Rücksichtnahme. Erkennbarkeit, Ablenkung, (Kinder-)Sicherung, Falschparken, fehlender Abstand und Fehler beim Abbiegen sind Risikofaktoren, die minimiert werden können. Alle Verkehrsteilnehmer teilen sich denselben Raum. Daher ist die Polizei auch mit Autofahrern, Motorradfahrern und Radfahrern ins Gespräch gegangen. Insgesamt hat die Polizei an über zehn Kontrollstellen den Verkehr überwacht. Allein vor Schulen sind über 100 Autos kontrolliert worden; im Bereich von Kindergärten weitere 45. 17 Autofahrer hatten ihre Kinder falsch im Sitz gesichert. Zwölf Autofahrer sind wegen Fehlern beim Abbiegen aufgefallen, waren zu schnell unterwegs oder abgelenkt. Nicht nur an Aktionstagen hat die Polizei die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr im Blick. Informationen rund um die Verkehrssicherheit finden Sie auch auf unserer Homepage unter: https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/node/54127

