Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drifter verursachte Schäden auf dem Hauptparkplatz des Vorbeckens in Amecke

Sundern (ots)

Ein schwarzer VW Golf kollidierte mit einem Holzzaun und flüchtete. Unfallort ist der Schotterparkplatz unterhalb des ehemaligen Freibades in Sundern-Amecke. Der Parkplatz ist über die Seestraße und den Hauptparkplatz Vorbecken - gegenüber der dortigen Gastronomie - zu erreichen. Auf dem Parkplatz befinden sich Stellplätze für Camper. In der Mitte des Parkplatzes steht ein Holzzaun, der die Fläche in der Mitte trennt.

Am Donnerstag, den 29.05.2025, drifteten gegen 03:00 Uhr mehrere junge Männer mit einem schwarzen VW Golf über den Parkplatz. Zeugen konnten beobachten, wie der Golf gegen den Holzzaun fuhr und diesen beschädigte. An dem beschädigten Zaunelement verlor der Golf ein Stück des Lufteinlasses der Frontstoßstange.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallfahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne Maßnahmen der Schadensregulierung zu veranlassen.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei blieben ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933/90200 in Verbindung zu setzen.

