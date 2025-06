POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden gesucht

Meschede (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 12:00 Uhr bis Samstag, 16:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Haustür eines Wohnhauses in der Oberberger Straße aufzuhebeln. Das Vorhaben misslang jedoch und die Täter gelangten nicht in das Haus. Zeugen können sachdienliche Hinweise bei der Polizei in Meschede unter der Rufnummer 0291-90200 abgeben. Stra. 1/6 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

