Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 16-Jähriger beschimpft junge Frau und schlägt deren Begleiter

Ebersbach (Fils) (ots)

Am Dienstag (29.04.2025) kam es in einem Metropolexpress von Stuttgart in Richtung Ulm zu einem körperlichen Angriff durch einen 16-Jährigen. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 22:10 Uhr. Hier soll der 16 Jahre alte Tatverdächtige mit irakischer Staatsangehörigkeit gemeinsam mit der 20 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen und ihrem 21 Jahre alten Begleiter, welcher ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, nach dem Volksfestbesuch in Bad Cannstatt in den Zug gestiegen sein. Anschließend soll der 16 Jahre alte Tatverdächtige aus bisher unbekannten Gründen die ihm vorher nicht bekannte 20-jährige Reisende beschimpft haben. Als ihr 21 Jahre alter Begleiter sich schützend vor sie stellen wollte, soll der Beschuldigte diesen unvermittelt mit der Hand gegen seine Brust geschlagen haben. Eine Streife der Landespolizei Uhingen konnte alle Personen vor Ort feststellen und sie einer polizeilichen Kontrolle unterziehen. Alle Personen bleiben nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der im Raume stehenden Beleidigung wurden eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell