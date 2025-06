POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Arnsberg (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 18:00 Uhr bis Freitag, 11:20 Uhr wurde in die Kirche in Breitenbruch eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen ein Fenster auf der Rückseite der Kirche ein und gelangten so in die Kellerräume. Die Täter verwüsten den Keller und die Sakristei. Ab etwas entwendet wurde, konnte noch nicht angegeben werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Arnsberg unter der Rufnummer 0291-90200 zu melden. Stra.31/5 Rückfragen von ...

