Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wieder eine getunte Simson

Nordhausen, Sollstedt (ots)

Wie schon am Vorabend, konnten Polizeibeamte am Samstag, den 26.04.2025 gegen 19:50 Uhr in Sollstedt eine Simson wahrnehmen, welche dem Anschein nach viel zu schnell fuhr. Auf der Landstraße zwischen Rehungen und Deuna glückte die Kontrolle. An dem Kleinkraftrad wurden Anbauteile gesichtet, die den Verdacht erhärteten, dass sich die Fahrzeugklasse geändert hat und sich somit der angehaltene 17jährige Fahrer wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Seine Führerscheinklasse berechtigte ihn nicht zum Führen des Leichtkraftrades. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Überprüfung sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell