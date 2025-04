Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen in Steigerthal

Nordhausen, Steigerthal (ots)

Am 23.04.2025 wurden auf dem Spielplatz in Steigerthal, Karstwanderweg östlich der Bockstraße, Beschädigungen festgestellt. Unbekannte traten dem Anschein nach mehrere Holzpalisaden um. Der Sachschaden wird auf 200,- Euro geschätzt. Am 25.04.2025 wurde an gleicher Stelle das Fehlen des Sitzes zu einem Pendel (Stahlseil mit Schaukel) festgestellt. Zeugen, die ggf. Beobachtungen zu den Taten oder den Verursachern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Aktenzeichen 106214/2025 und 106229/2025.

