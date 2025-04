Polizei Dortmund

POL-DO: Sachbeschädigungen mit verfassungsfeindlichen Symbolen - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0364

Dortmund, 23. April 2025 - Am Dienstagabend (22. April) gegen 19:40 Uhr wurden der Polizei zwei Sachbeschädigungen mit verfassungswidrigen Symbolen in der Dortmunder Innenstadt gemeldet.

Zunächst brachten zwei maskierte Personen an der Eingangstür eines Gastronomiebetriebs in der Brückstraße ein verfassungsfeindliches Symbol an. Wenige Minuten später wurden an der Scheibe der Geschäftsstelle der "Grüne Jugend Dortmund" am Königswall Schriftzüge mit rechtsextremem Inhalt festgestellt. In beiden Fällen wurden die Schmierereien mit schwarzer Farbe aufgebracht.

Aufmerksame Bürger sowie der Betreiber des Gastronomiebetriebs informierten die Polizei und gaben Hinweise auf eine männliche und eine weibliche tatverdächtige Person. Unmittelbar nach Einsatzvergabe sichteten Kräfte der Einsatzkonzeption Fokus zwei verdächtige Personen im Bereich Königswall. Beide flüchteten beim Erblicken der Einsatzkräfte.

Während die männliche Person entkam, konnte die weibliche Tatverdächtige im Bereich Platz von Amiens festgenommen werden. Die 20-jährige Frau aus Hamm führte eine Sprühdose mit schwarzer Farbe bei sich. Sie ist in Dortmund als Rechtsextremistin bekannt.

Die Tatverdächtige wurde zur Polizeiwache Mitte gebracht. Die besonderen Vorrausetzungen der Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Soko Rechts übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Verwendung von Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen nach § 86a StGB und Sachbeschädigung gem. § 303 StGB.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell