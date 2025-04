POL-DO: Bulgarische Polizei nimmt international gesuchten Rechtsextremisten Steven Feldmann fest

Polizei Dortmund

Durch eine intensive Zusammenarbeit der "Soko Rechts" des Polizeipräsidiums Dortmund mit dem Bundeskriminalamt und der bulgarischen Polizei konnte der Aufenthaltsort des per Haftbefehl gesuchten Steven Feldmann in Bulgarien ermittelt werden. Die bulgarische Polizei nahm Feldmann am 22. April 2025 in der Provinz Veliko Tarnovo im Studentenwohnheim Gorna fest. Bulgarische und deutsche Behörden bereiten die Überstellung nach Dortmund vor.

Das Amtsgericht Dortmund verurteilte den bereits mehrfach vorbestraften Steven Feldmann am 23. März 2023 wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Betrugs, gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung und einer Bedrohung in Tateinheit mit Beleidigung zu einer weiteren Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten.

Dem Urteil des Amtsgerichts Dortmund und der Anklage durch die Staatsanwaltschaft Dortmund gingen Ermittlungen der "Soko Rechts" des Polizeipräsidiums Dortmund voraus. Die Kriminalinspektion Staatsschutz bearbeitete die von dem Rechtsextremisten begangenen Straftaten mit einem Intensivtäterkonzept.

Nachdem das Urteil des Amtsgerichts Dortmund am 8. August 2023 rechtskräftig geworden war, hätte Feldmann die Haftstrafe antreten müssen. Der Verurteilte flüchtete jedoch und suchte seitdem mit Online-Veröffentlichungen immer wieder die Öffentlichkeit. Die Staatsanwaltschaft Dortmund erließ am 17. November 2023 einen Vollstreckungshaftbefehl. Am 13. Dezember 2023 stellte das Amtsgericht Dortmund auf Grundlage des Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl zur Vollstreckung von 501 Tagen Restfreiheitsstrafe aus.

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange zur Festnahme: "Der lange und unermüdliche Atem der Polizei Dortmund im Kampf gegen den Rechtsextremismus zahlt sich wieder aus. Flucht schützt auch in diesem Fall vor dem Zugriff des Staates nicht. Mit der Festnahme in Bulgarien und der Vollstreckung des Haftbefehls setzen die Behörden international erfolgreich geltendes Recht gegen einen bekennenden Rechtsextremisten durch. Wiederholt zeigt sich: Die Demokratie ist der stärkste Gegner von Extremisten. Ich danke deshalb allen Beteiligten für diesen Ermittlungserfolg, der ohne den internationalen Fahndungsdruck auf europäischer Ebene nicht möglich gewesen wäre."

Gegen weitere Personen aus dem organisierten Rechtsextremismus in Dortmund liegen aktuell keine Haftbefehle vor.

Siehe auch: https://dortmund.polizei.nrw/presse/zahl-der-rechtsextremistischen-straftaten-verdoppelt-die-meisten-delikte-kommen-aus-der-gesamten-breite-der-gesellschaft

