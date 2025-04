Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stellt drei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Dortmund (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge informierte in der Nacht zu Mittwoch (23. April) gegen 1 Uhr die Polizei über mehrere Personen, die Graffitis in Dortmund Berghofen sprühten. Die Polizei stellte drei Tatverdächtige.

An einer Unterführung der Berghofer Straße entdeckten die Beamten ein frisches Graffiti. In unmittelbarer Nähe trafen die Polizisten die drei Tatverdächtigen an, die gerade ihre Spraydosen zusammenpackten. Es handelt sich um zwei 18-Jährige und einen 19-Jährigen (alle aus Dortmund). Die Beamten nahmen die Personalien der Heranwachsenden auf und beschlagnahmten die Spraydosen.

Die drei erwartet nun ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung.

