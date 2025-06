Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Sundern (ots)

Zwischen Mittwoch und Montag haben Unbekannte versucht, in die Turnhalle an der "Ringstraße" einzubrechen. Gewaltsam haben sich der oder die Täter an eine Tür zu schaffen gemacht, jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer zwischen dem 28. Mai, 10 Uhr und dem 02. Juni, 08:50 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizeiwache in Sundern unter der 02933 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell