Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Vereinsgebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (05.03.2025), 21:00 Uhr und Samstag (08.03.2025), 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsgebäude in der Herrenwäldlestraße in Sindelfingen. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten mehrere Geldkassetten und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld in etwa dreistelligem Wert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

