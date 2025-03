Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Spendensammlungsbetrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein 24-jähriger Mann sprach am Samstag (08.03.2025) gegen 11:30 Uhr mehrere Passanten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Ehningen an. Er suggerierte den Personen, Unterschriften für behinderte und taubstumme Kinder zu sammeln. Im Anschluss forderte er die Leute auf, Geld zu spenden. Ein aufmerksamer Zeuge meldete seine Beobachtungen der Polizei. Einsatzkräfte von der Polizei stellten daraufhin auf dem Parkplatz einen 24 Jahre alten wohnsitzlosen Mann fest, der mutmaßlich für die Betrügereien in Frage kommt. Zeugen, aber insbesondere auch mutmaßliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ehningen unter Tel.0703427045-0 oder per Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

