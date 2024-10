Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 42-Jährige macht sich nach Weinprobe mit dem Fahrrad auf den Heimweg und kollidiert mit Mauer

Landau (ots)

Am Samstag (05.10.2024), gegen 21:45 Uhr, kam es in der Weißenburger Straße, am Ortseingang Landau zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin. Die 42-jährige Radfahrerin besuchte zuvor eine Weinprobe in der Region. Im Anschluss an die Weinprobe fasste sie den Entschluss, mit ihrem Fahrrad zum Bahnhof nach Landau zu fahren. Am Ortseingang Landau Süd/Weißenburger Straße kollidierte die 42-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit einem nicht unerheblichem Alkoholisierungsgrad mit einer Mauer. Hierbei zog sich die Radfahrerin ein Schlüsselbeinbruch, sowie mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,62 Promille. Die Radfahrerin muss mit einem Strafverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr rechnen. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der 42-Jährigen zur Teilnahme am Straßenverkehr überprüfen.

