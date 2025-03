Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Diebstahl aus geparkten Fahrzeugen - weitere Geschädigte oder Hinweisgeber gesucht

Freiburg (ots)

Von Donnerstagabend, 27.02.2025 auf Freitagmorgen, 28.02.2025, 06:30 Uhr, haben zwei Unbekannte in der Hauptstraße in Erzingen bei mehreren unverschlossenen Fahrzeugen nach Wertsachen gesucht und in zwei Fällen Bargeld entwendet. Die Autos waren im Ort auf unterschiedlichen Parkplätzen vor Wohnhäusern abgestellt. Die Unbekannten begaben sich an die Fahrzeuge, um mutmaßlich die Verschlussverhältnisse zu testen. Aus zwei unverschlossenen Fahrzeugen wurde Bargeld entwendet. Videoaufnahmen an einer Tatörtlichkeit lassen vermuten, dass die Tatverdächtigen zu zweit unterwegs waren. Möglicherweise könnte es weitere Geschädigte oder Videoaufnahmen geben, die Hinweise zu den Tatverdächtigen erbringen. Der Polizeiposten Wutöschingen, 07746 9285-0, ermittelt und bittet darum, sich zu melden. Rund um die Uhr ist das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, zu erreichen.

