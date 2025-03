Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Auto durch Steinwurf beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Durch einen Steinwurf wurde am Samstag, 01.03.2025 gegen 17.00 Uhr ein gelber Mitsubishi auf der L140, unterhalb des Friedhofes, beschädigt. Während der Fahrt hörte der Mitsubishi-Fahrer und seine mitfahrende Frau einen Knall an der Beifahrerseite. Nach dem sie angehalten und ausgestiegen waren, konnten sie eine Delle feststellen, welcher mit großer Sicherheit auf einen Steinschlag zurückzuführen ist. Das Ehepaar konnte noch drei männliche Jugendliche sehen, welche in den Wald flüchteten. Einer davon trug eine graue Jogginghose mit schwarzen Kapuzenpulli und schwarzen Kapuzenanorak. Der zweite trug eine grüne Jacke oder eine grüne Hose und der dritte hatte komplett dunkle Kleidung an. Es ist zu vermuten, dass die drei Personen einen Steinwurf auf den fahrenden Pkw getätigt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622 666980) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

