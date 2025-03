POL-FR: Dettighofen: Einbruch in Wohnhaus - Hinweise gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 01.03.2025, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 02.03.2025, 20:30 Uhr, kam es im Fichtenweg in Herbolzheim zu einem Einbruch in ein dort befindliches Einfamilienhaus. Die Täterschaft gelangte über eine Leiter an das Obergeschoss und verschafften sich dort gewaltsamen Zutritt in das Anwesen. Im Anschluss wurden aus dem Wohnung diverse Wertgegenstände entwendet. Zum genauen Sach- und ...

mehr